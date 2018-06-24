"Золотая маска" приедет к самарцам с московскими спектаклями

Фестиваль откроется 7 сентября, в пятницу, на сцене театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск, ТКК Дворец культуры, площадь Ленина). Публике представят спектакль Академического театра драмы имени Маяковского (Москва) «Отцы и сыновья» (12+). Он поставлен по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила, написанной по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Спектакль также можно будет посмотреть 8 сентября, в субботу.Сквозь льняные шторы деревянной веранды проглядывает летнее солнце. Тургеневские барышни спасаются от палящего зноя изящными шляпками с широкими полями, кружевными зонтиками, домашним мороженым и холодной водой из ручья, протекающего прямо посреди сцены. Аккомпанементом пению птиц станут романсы Бетховена. Именно в этот русский оазис, в этот дом, дышащий теплом и уютом, где совсем не хочется говорить ни о политике, ни об общественных взглядах, приезжает в мае 1859 года Аркадий Кирсанов вместе со своим другом Базаровым.Совсем недавно Базаров для всех нас был человеком без страха и упрека, олицетворяющим лучшие черты, - так нас воспитывали, и так мы читали Тургенева. Но на самом деле фигура не столь однозначна. Люди страдают от этого безжалостного, беспощадного и жестокого человека, но больше всех, похоже, страдает он сам… Его жизнь искупается смертью. Выше смерти может быть только любовь. Она выше революции и всех размышлений, даже размышлений о судьбе народа. Базаров бежал от любви, хохотал над нею. А в результате споткнулся, и любовь посмеялась над ним.18 и 19 сентября, во вторник и среду, московский Театр «Около дома Станиславского» покажет спектакль народного артиста РФ Юрия Погребничко «Магадан. Кабаре» (16+). Постановка - лауреат «Золотой Маски» 2017 года в номинации «Лучший спектакль малой формы».Песни про Магадан под баян исполняют почти сказочные персонажи советского безвременья. Иногда к ним присоединяются жители вершин, со спины похожие на ливерпульскую четверку. Здесь ищут смысл жизни, а находят кастрюлю с картошкой. Вращается волчок из «Трех сестер», кружится в танце жена капитана, совсем как какой-нибудь дервиш, своим движением приближающий дзен, о котором так загадочно говорит Конфуций. Между Азией и Европой звучит композиция «Девушка с веслом», стихи и музыка Бориса Гребенщикова. В постановке Погребничко, не понаслышке знакомого с дальневосточными сопками до горизонта, встретились мизансцены и образы его же спектаклей прошлых лет, сложились в формулу всепобеждающего равновесия: «Делайте, что хотите».21 и 22 сентября, в пятницу и субботу, Минусинский драматический театр представит спектакль заслуженного деятеля искусств РФ Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи» (18+). Постановка в 2016 году претендовала на «Золотую Маску» по пяти номинациям.«В спектакле Алексея Песегова «Колыбельная для Софьи» малоизвестная повесть Замятина «Наводнение» звучит как протяжная и жалостливая русская песня, но практически без слов. Ее персонажи неразговорчивы, как герои притчи, все самое главное - любовь, надежда, раскаяние - читается в говорящих мизансценах и выразительных паузах. И хотя сюжет спектакля смахивает на триллер - женщина убивает взрослую приемную дочь, ставшую соперницей, - преступление и наказание здесь становятся категориями не бытовыми, а экзистенциальными. Вот только бесконечно повторяемый надрывный музыкальный мотив точит душу, как тупая боль», - пишет о спектакле интернет-издание «Театралonline».«Фестиваль «Золотая Маска» в городах России» проводится с 2000 года. В программе участвуют спектакли - номинанты и лауреаты премии.Театр-студия «Грань» неоднократно был в числе претендентов на «Золотую Маску» и дважды удостаивался ее. В 2017 и 2018 году Елена Соловьева получила главную театральную премию страны за работу художника по костюмам над спектаклями «Корабль дураков» и «Король Лир».