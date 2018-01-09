«Золотая Маска» пройдет в Новокуйбышевске

С 2000 года Фестиваль «Золотая Маска» проводит специальные проекты «Лучшие спектакли - лауреаты и участники Фестиваля «Золотая маска» в городах России».Задача проекта - познакомить регионы страны с лучшими образцами отечественного театра. За это время фестивали прошли более чем в тридцати городах: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Омске, Казани, Ярославле, Челябинске, Тюмени и др. В рамках региональных фестивалей также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей.Осенью 2018 года «Золотая Маска» планирует провести свой региональный проект в Новокуйбышевске. Поскольку театр-студия «Грань» неоднократно становился номинантом и лауреатом премии «Золотая Маска», а показы его спектаклей в Москве всегда имеют успех у зрителей. Поддержку в организации фестиваля окажет администрация Новокуйбышевска.