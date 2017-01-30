«Золотая Маска»: самарская опера отмечена пятью номинациями

23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года.



Церемония вручения премий состоится 19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.



Опера «Леди Макбет Мценского уезда» Самарского театра оперы и балета попала в шорт-лист престижной премии сразу в пяти номинациях: спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в номинации «Опера/Спектакль», главный дирижер театра Александр Анисимов в номинации «Опера/Работа дирижера», режиссер Георгий Исаакян в номинации «Опера/Работа режиссера», солисты Ирина Крикунова за партию Катерины в номинации «Женская роль» и Дмитрий Скориков за партию Бориса Тимофеевича в номинации «Мужская роль».