Знакомство в соцсети закончилось для молодой тольяттинки походом в полицию
В понедельник, 10 апреля, 23-летняя девушка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и сообщила о вооруженном нападении.
Девушка сообщила, что ночью двое мужчин украли из ее квартиры в доме на бульваре 70 лет Октября несколько вещей. Под угрозой пистолета они похитили сотовый телефон Jumbo, нетбук Samsung, роутер WI-Fi и сумку от нетбука, в которой находилось 5000 рублей.
Во время разговора с потерпевшей полицейские установили, что девушка познакомилась с одним из нападавших в социальной сети. В день кражи новый знакомый приехал к ней в гости на съемную квартиру. Когда хозяйка вышла из комнаты, злоумышленник впустил в квартиру своего сообщника. Вошедший выстрелил в пол из пистолета и, пригрозив девушке пистолетом, похитил вместе с приятелем имущество хозяйки. После этого мужчины скрылись.
В тот же день полицейские задержали подозреваемых в Самаре, когда те заходили в магазин в центре города. Ими оказались нигде не работающие, ранее не судимые 23-летний и 25-летний жители Новокуйбышевска и Кинель-Черкасского района. Травматический пистолет был изъят, а похищенную технику частично вернули владелице. Нетбук парни успели продать, его местонахождение устанавливается.
В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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