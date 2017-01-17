Зимний Грушинский фестиваль пройдет при поддержке мэрии
С 17 по 19 февраля в Самаре состоится традиционный зимний фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина.
В течение трех дней на площадках областной научной библиотеки и государственной филармонии будут проходить концерты и творческие встречи. Мы ждем в гости Александра Городницкого, Алексея Иващенко, Тимура Шаова и бардов более молодого поколения.
В преддверии фестиваля президент Грушинского клуба Борис Кейльман встретился с главой Самары Олегом Фурсовым, который давно поддерживает бардовское движение и бывает на многих фестивальных концертах. Глава города обещал поддержку зимнему Грушинскому-2017.
Как сообщил «СГ» Борис Кейльман, городская власть поможет напечатать фестивальные афиши и привлечь на творческие встречи как можно больше молодежи. Кроме того, будет рассмотрена возможность подать к вечерним концертам в филармонии муниципальный транспорт, чтобы слушатели могли удобно добраться до дома после окончания песенных встреч.
В течение трех дней на площадках областной научной библиотеки и государственной филармонии будут проходить концерты и творческие встречи. Мы ждем в гости Александра Городницкого, Алексея Иващенко, Тимура Шаова и бардов более молодого поколения.
В преддверии фестиваля президент Грушинского клуба Борис Кейльман встретился с главой Самары Олегом Фурсовым, который давно поддерживает бардовское движение и бывает на многих фестивальных концертах. Глава города обещал поддержку зимнему Грушинскому-2017.
Как сообщил «СГ» Борис Кейльман, городская власть поможет напечатать фестивальные афиши и привлечь на творческие встречи как можно больше молодежи. Кроме того, будет рассмотрена возможность подать к вечерним концертам в филармонии муниципальный транспорт, чтобы слушатели могли удобно добраться до дома после окончания песенных встреч.
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