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Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола

В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.

В среду, 6 июня, в Самару привезли землю со стадиона «Сентенарио» из Монтевидео, который принимал финал первого чемпионата мира FIFA в 1930 году. Теперь грунт станет экспонатом Музея самарского футбола.

Землю с легендарной уругвайской арены доставили в ходе акции «От первых – XXI-му». Ее инициаторами стали российский Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению Америки (ИББА), Уругвайская ассоциация футбола (AUF), администрация стадиона «Сентенарио», мэрия столицы Уругвая Монтевидео и посольство России в Уругвае.

 
Дата: 7 июня 2018 , 12:11
167
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: vk.com/sam2018
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