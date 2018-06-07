Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола
В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.
В среду, 6 июня, в Самару привезли землю со стадиона «Сентенарио» из Монтевидео, который принимал финал первого чемпионата мира FIFA в 1930 году. Теперь грунт станет экспонатом Музея самарского футбола.
Землю с легендарной уругвайской арены доставили в ходе акции «От первых – XXI-му». Ее инициаторами стали российский Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению Америки (ИББА), Уругвайская ассоциация футбола (AUF), администрация стадиона «Сентенарио», мэрия столицы Уругвая Монтевидео и посольство России в Уругвае.
В среду, 6 июня, в Самару привезли землю со стадиона «Сентенарио» из Монтевидео, который принимал финал первого чемпионата мира FIFA в 1930 году. Теперь грунт станет экспонатом Музея самарского футбола.
Землю с легендарной уругвайской арены доставили в ходе акции «От первых – XXI-му». Ее инициаторами стали российский Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению Америки (ИББА), Уругвайская ассоциация футбола (AUF), администрация стадиона «Сентенарио», мэрия столицы Уругвая Монтевидео и посольство России в Уругвае.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июня 2018
234
7 июня 2018
155
7 июня 2018
154
7 июня 2018
171
7 июня 2018
126
7 июня 2018 , 14:46
34
Во время ЧМ-2018 Курумоч обслужит 300 допрейсов.
7 июня 2018 , 13:56
109
Это связано со строительством инженерных сетей.
7 июня 2018 , 12:37
144
Церемония прошла в среду, 6 июня, в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель президента РФ в...
7 июня 2018 , 12:35
129
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей...
7 июня 2018 , 12:11
167
В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.
7 июня 2018 , 12:01
234
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
7 июня 2018 , 11:46
155
Надежное электроснабжение инфраструктуры, которая будет задействована во время Чемпионата мира...
7 июня 2018 , 11:46
154
В мае в Кисловодске прошел Всероссийский форум «Здравница - 2018»,...
7 июня 2018 , 11:32
171
На этой неделе в Октябрьском районе появился новый спорткомплекс, где все желающие могут...
7 июня 2018 , 11:27
126
Многие поклонники творчества Пушкина, живущие в Самаре, с легкостью ответят вам на вопрос, какая...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
6928
6
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5187
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4025
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2349
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2250
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
8 мая 2018
688
Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» приглашает горожан...
8 мая 2018
562
В День Победы рейсы будут выполняться по расписанию воскресенья. Об этом сообщают в...
8 мая 2018
906
Дорога будет четырехполосной.
10 мая 2018
362
Их вызвали в молодежную сборную России.
10 мая 2018
616
Работы по подготовке города к встрече гостей Чемпионата мира по футболу находятся в завершающей...