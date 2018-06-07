Земля с уругвайского стадиона будет храниться в Музее самарского футбола

В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.



В среду, 6 июня, в Самару привезли землю со стадиона «Сентенарио» из Монтевидео, который принимал финал первого чемпионата мира FIFA в 1930 году. Теперь грунт станет экспонатом Музея самарского футбола.



Землю с легендарной уругвайской арены доставили в ходе акции «От первых – XXI-му». Ее инициаторами стали российский Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению Америки (ИББА), Уругвайская ассоциация футбола (AUF), администрация стадиона «Сентенарио», мэрия столицы Уругвая Монтевидео и посольство России в Уругвае.