Зданием бывшей гостиницы "Азимут" в Самаре заинтересовались несколько покупателей

Собственник гостиницы оценивает ее в 390 миллионов рублей. Именно по такой цене здание выставлено на продажу в центре недвижимости «Бизнес Гарант». В объявлении на сайте компании указано, что гостиница – это памятник архитектуры. Сейчас отель не функционирует, работает только 1-й этаж, который занимают стабильные арендаторы. Есть проект реконструкции здания.

В «Бизнес Гаранте» sgpress.ru сообщили, что отелем заинтересовались сразу несколько покупателей. Сейчас с ними ведутся переговоры. Имена покупателей и цену, которую они готовы предложить за объект, в фирме пока не называют. На этапе переговоров это коммерческая тайна.