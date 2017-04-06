В здание самарского реального училища ограничивают доступ посторонних

Памятник архитектуры, пострадавший от огня, восстановят. В дальнейшем его планируют использовать под размещение социального объекта.



В настоящее время процедура передачи объекта в муниципальную собственность не завершена. Земля, на которой располагается здание реального училища, не передана муниципалитету. Городские власти согласовывают этот вопрос.



Как прокомментировала руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова, здание реального училища необходимо сохранить.



- Глава города предложил в перспективе задействовать здание под образовательные цели. Соответствующие переговоры были проведены с региональным министерством образования, по результатам которых получили согласование, - сказала она.



Для того, чтобы оценить стоимость восстановительных работ, специалисты уточняют смету с учетом последствий недавнего пожара.



Как рассказал sgpress.ru глава администрации Самарского района Максим Харитонов, в целях предотвращения дальнейших фактов вандализма районная администрация совместно с волонтерами проводит работы по ограничению доступа в здание реального училища посторонних лиц.