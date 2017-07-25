Здание бывшего Коммерческого клуба отремонтируют за 137 млн рублей

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит до 1 мая следующего года восстановить сети водо- и теплоснабжения, канализации, вентиляции, восстановить электроосвещение, отремонтировать кровлю здания, а также провести отделочные работы.Отметим, здание бывшего Коммерческого клуба (или особняк Мясникова) находится на улице Куйбышева, 104 и является объектом культуры федерального значения. Построено в 1872 году. Здесь часто устраивались молодежные студенческие вечера, на них бывал и Владимир Ульянов (Ленин). В советское время в здании располагалось жилье, планировка помещения изменилась. После пожара в конце 1990-х годов здание находилось в полуразрушенном состоянии.