Здание будущего театра кукол отремонтируют до конца года

Он будет находиться в помещении бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской, 95.



Сейчас определен подрядчик, который выполнит строительно-монтажные работы в здании бывшего ресторана «Аквариум» на улице Самарской, 95. По сообщению облправительства, в четвертом квартале этого года запланировано завершить отделочные и пуско-наладочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и сценического оборудования. После окончания ремонта там будет располагаться театр кукол.



Добавим, в здании уже завершена отделка фасада и внутренних помещений пристроя, смонтировано механическое оборудование большого и малого зрительных залов. Благоустройство прилегающей к театру территории завершено на 95%.