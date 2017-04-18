Заявки на участие в марше «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая

Для того, чтобы принять участие в шествии, нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая 2016 года в период с 09.00 до 10.15 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:- со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и МолодогвардейскойОриентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 26 тысяч зрителей.Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам 332-31- 86, 332-77- 12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов города Самары, в центральной городской детской библиотеке (Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Крупской (Самарская,190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года.