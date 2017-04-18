Заявки на изготовление фото для марша «Бессмертного полка» в Самаре принимают до 3 мая
В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став участником акции «Бессмертный полк».
Для того, чтобы принять участие в шествии, нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая в период с 9:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:
- со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 26 тысяч зрителей.
Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам: 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов города Самары, в центральной городской детской библиотеке (Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Крупской (Самарская,190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года. Адреса можно посмотреть здесь.
Для того, чтобы принять участие в шествии, нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.
Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая в период с 9:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:
- со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской
Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 26 тысяч зрителей.
Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам: 332-31-86, 332-77-12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов города Самары.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов города Самары, в центральной городской детской библиотеке (Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Крупской (Самарская,190б), где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая текущего года. Адреса можно посмотреть здесь.
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