Завтра вход на площадку фестиваля болельщиков в Самаре будет открыт с 14:00
Здесь можно будет посмотреть три матча группового этапа Чемпионата мира по футболу.
Перед гостями фанзоны выступят танцевальное шоу DNC, группа Резонанс, инструментальное трио Дива, группа Фернандос.
В 16:00 начнется трансляция матча Египет - Уругвай. Эти команды выступают в одной группе со сборной России. В 19:00 болельщики смогут посмотреть игру Марокко-Иран, а в 22:00 - Португалия - Испания.
Между матчами болельщиков будут развлекать музыкальные коллективы. По окончании последнего матча можно будет потанцевать под DJ-сеты.
Площадка фестиваля болельщиков закончит работать в 1:00.
Перед гостями фанзоны выступят танцевальное шоу DNC, группа Резонанс, инструментальное трио Дива, группа Фернандос.
В 16:00 начнется трансляция матча Египет - Уругвай. Эти команды выступают в одной группе со сборной России. В 19:00 болельщики смогут посмотреть игру Марокко-Иран, а в 22:00 - Португалия - Испания.
Между матчами болельщиков будут развлекать музыкальные коллективы. По окончании последнего матча можно будет потанцевать под DJ-сеты.
Площадка фестиваля болельщиков закончит работать в 1:00.
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