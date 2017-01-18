Завтра в Самару прибудет самолет, названный в честь нашего города
Одна из авиакомпаний назвала самолет своего парка «Самара» и украсила его фюзеляж гербом нашего города.
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