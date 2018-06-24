Завтра в Самаре сыграют Россия и Уругвай
Сборной России предстоит встретиться с соперником посерьезнее, чем Саудовская Аравия и Египет.
Уругвай - двукратный чемпион мира, неоднократный победитель Кубка Америки. В рейтинге FIFA на 14-м месте (у нас 70-е). Костяк «небесно-голубых» - звезды испанской Ла Лиги. От Суареса из «Барселоны» до Година из мадридского «Атлетико». Компанию им составляет лучший бомбардир в истории французского «ПСЖ» Кавани (170 голов). Второй, кстати, по зарплате футболист Лиги 1 после Неймара (8 млн евро в год). Кавани и Суарес, как мы уже убедились во время Чемпионата, обладают великолепным взаимопониманием. Схема с двумя нападающими подошла к ним идеально.
Любопытно, что базовый лагерь сборной Уругвая во время Чемпионата мира мог располагаться в Самаре. «Как и Кимберли в Южной Африке, и Белу-Оризонти в Бразилии, этот волжский город - центр достопримечательностей, он удобен с точки зрения времени на поездки между матчами, а еще напоминает нам нашу базу, - отзывался в прессе 71-летний главный тренер Оскар Табарес, работающий со сборной уже 12 лет. В последний момент уругвайцы передумали и выбрали в качестве российской базы небольшой городок Бор в Нижегородской губернии. Живут в спортивном центре, где есть два поля с натуральным покрытием и два спортивных зала.
Лишь раз близко подбирались уругвайцы к медалям - в 2010-м. Но уступили в игре за третье место Германии (2:3). Четыре года назад в Бразилии дошли до 1/8 финала. По словам Оскара Табареса, его команда в Самаре будет играть на победу.
- Мы в хорошей форме, и сейчас нужно просто работать и хорошо выступить в следующем матче, бороться за первое место в группе, - сказал главный тренер Уругвая на прессконференции.
Что зависит от этого матча
Россия - в плей-офф Чемпионата мира. Это стало ясно после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию в Ростове-на-Дону - 1:0. У наших и уругвайцев по шесть очков. Однако у сборной России лучше разность забитых/пропущенных мячей: +7 против +2. Соответственно в турнирной таблице российская команда находится выше. Победитель группы А в 1/8 финала сразится со сборной, занявшей второе место в группе B (30 июня, Сочи). Команда, которая финиширует на второй строчке в группе А, встретится со сборной, ставшей в группе B первой (1 июля, Москва, «Лужники»). Перед заключительным туром группового этапа в квартете В лидируют сборные Испании и Португалии, которые имеют идентичные показатели.
Прогнозы:
Александр Гринкевич, двувукратный чемпион мира по болотному футболу в составе самарского "Спутника":
Турнирные задачи на предварительном этапе решены, поэтому команды будут играть в позиционный футбол. Возможно, на поле мы увидим появление новых игроков со скамейки запасных. Мой прогноз - 1:1.
Максим Чужков, лучший вратарь клубного Чемпионата Мира "Мундиалито" и основной вратарь сборной России по пляжному футболу, экс-голкипер дубля основных "Крыльев Советов":
Россиянам больше нужна победа. Но связка Суарес - Кавани наведет шороха у наших ворот. Ставку делаю на ничью.
Геннадий Сарычев, экс-главный тренер "Крыльев Советов" 80-х годов:
Наша сборная поймала кураж и потому будет играть на победу. Суарес нестабилен, с ним можно справиться. Мы продолжим удивлять болельщиков.
С кем лучше встретиться в плей-офф
Евгений Ловчев, экс-главный тренер "Крыльев Советов" в 1980 году:
Думаю, нам лучше играть с португальцами. У них один явный лидер, остальные игроки ему в классе уступают. Это более предсказуемая команда. С испанцами нам придется труднее - там и звезд больше, и коллективная игра отлажена. Другое дело, что от нас ничего не зависит, мы играем раньше свой матч с Уругваем, а португальцы и испанцы будут знать расклад в нашей группе. Поэтому мы лишены возможности выбирать, и это хорошо. Как показывает опыт, кто начинал выбирать себе соперника, для того Чемпионат складывался неудачно. Уверен, что Испания и Португалия не будут заниматься подсчетами, выбором соперника, а будут играть на результат.
Составы:
Россия
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники: Владимир Гранат («Рубин», Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).
Тренер: Станислав Черчесов.
Уругвай
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).
Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Макси Перейра («Порту»), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Мартин Касерес («Лацио»), Гастон Сильва («Индепендьенте»).
Полузащитники: Матиас Весино («Интер»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Найтан Нандес («Бока Хуниорс»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»).
Нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Максимилиано Гомес («Сельта»), Кристиан Стуани («Жирона»).
Тренер: Оскар Табарес
Уругвай - двукратный чемпион мира, неоднократный победитель Кубка Америки. В рейтинге FIFA на 14-м месте (у нас 70-е). Костяк «небесно-голубых» - звезды испанской Ла Лиги. От Суареса из «Барселоны» до Година из мадридского «Атлетико». Компанию им составляет лучший бомбардир в истории французского «ПСЖ» Кавани (170 голов). Второй, кстати, по зарплате футболист Лиги 1 после Неймара (8 млн евро в год). Кавани и Суарес, как мы уже убедились во время Чемпионата, обладают великолепным взаимопониманием. Схема с двумя нападающими подошла к ним идеально.
Любопытно, что базовый лагерь сборной Уругвая во время Чемпионата мира мог располагаться в Самаре. «Как и Кимберли в Южной Африке, и Белу-Оризонти в Бразилии, этот волжский город - центр достопримечательностей, он удобен с точки зрения времени на поездки между матчами, а еще напоминает нам нашу базу, - отзывался в прессе 71-летний главный тренер Оскар Табарес, работающий со сборной уже 12 лет. В последний момент уругвайцы передумали и выбрали в качестве российской базы небольшой городок Бор в Нижегородской губернии. Живут в спортивном центре, где есть два поля с натуральным покрытием и два спортивных зала.
Лишь раз близко подбирались уругвайцы к медалям - в 2010-м. Но уступили в игре за третье место Германии (2:3). Четыре года назад в Бразилии дошли до 1/8 финала. По словам Оскара Табареса, его команда в Самаре будет играть на победу.
- Мы в хорошей форме, и сейчас нужно просто работать и хорошо выступить в следующем матче, бороться за первое место в группе, - сказал главный тренер Уругвая на прессконференции.
Что зависит от этого матча
Россия - в плей-офф Чемпионата мира. Это стало ясно после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию в Ростове-на-Дону - 1:0. У наших и уругвайцев по шесть очков. Однако у сборной России лучше разность забитых/пропущенных мячей: +7 против +2. Соответственно в турнирной таблице российская команда находится выше. Победитель группы А в 1/8 финала сразится со сборной, занявшей второе место в группе B (30 июня, Сочи). Команда, которая финиширует на второй строчке в группе А, встретится со сборной, ставшей в группе B первой (1 июля, Москва, «Лужники»). Перед заключительным туром группового этапа в квартете В лидируют сборные Испании и Португалии, которые имеют идентичные показатели.
Прогнозы:
Александр Гринкевич, двувукратный чемпион мира по болотному футболу в составе самарского "Спутника":
Турнирные задачи на предварительном этапе решены, поэтому команды будут играть в позиционный футбол. Возможно, на поле мы увидим появление новых игроков со скамейки запасных. Мой прогноз - 1:1.
Максим Чужков, лучший вратарь клубного Чемпионата Мира "Мундиалито" и основной вратарь сборной России по пляжному футболу, экс-голкипер дубля основных "Крыльев Советов":
Россиянам больше нужна победа. Но связка Суарес - Кавани наведет шороха у наших ворот. Ставку делаю на ничью.
Геннадий Сарычев, экс-главный тренер "Крыльев Советов" 80-х годов:
Наша сборная поймала кураж и потому будет играть на победу. Суарес нестабилен, с ним можно справиться. Мы продолжим удивлять болельщиков.
С кем лучше встретиться в плей-офф
Евгений Ловчев, экс-главный тренер "Крыльев Советов" в 1980 году:
Думаю, нам лучше играть с португальцами. У них один явный лидер, остальные игроки ему в классе уступают. Это более предсказуемая команда. С испанцами нам придется труднее - там и звезд больше, и коллективная игра отлажена. Другое дело, что от нас ничего не зависит, мы играем раньше свой матч с Уругваем, а португальцы и испанцы будут знать расклад в нашей группе. Поэтому мы лишены возможности выбирать, и это хорошо. Как показывает опыт, кто начинал выбирать себе соперника, для того Чемпионат складывался неудачно. Уверен, что Испания и Португалия не будут заниматься подсчетами, выбором соперника, а будут играть на результат.
Составы:
Россия
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники: Владимир Гранат («Рубин», Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).
Тренер: Станислав Черчесов.
Уругвай
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»).
Защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба - «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Макси Перейра («Порту»), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Мартин Касерес («Лацио»), Гастон Сильва («Индепендьенте»).
Полузащитники: Матиас Весино («Интер»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Найтан Нандес («Бока Хуниорс»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»).
Нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»), Максимилиано Гомес («Сельта»), Кристиан Стуани («Жирона»).
Тренер: Оскар Табарес
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