Завтра в Самаре на фан-фесте выступит швейцарская рок-группа Gotthard

На сцене выступят «Волжские казаки», Волжский народный хор, инструментальный коллектив «Бадабум шоу».В 16:00 начнется эфир со стадиона «Самара Арена», где в борьбу вступят сборные Австралии и Дании. С 17:55 - выступление группы «Крейзи Джамп».В 19:00 стартует игра Франция - Перу. Команды этих стран выйдут на поле в Екатеринбурге. С 20:55 - выступление швейцарской рок-группы Gotthard.В 22:00 начнется трансляция из Нижнего Новгорода, где сразятся сборные Аргентины и Хорватии.После матча - с 23:50 - часовой диджей-сет.