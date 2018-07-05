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Завтра снова заработает площадка Фан-феста в Самаре

Она откроется в 16:00. С 16:05 начнутся вычтупления музыкальных коллективов: танцевальное шоу NF, вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья шоу», группа Bellini и пройдет барабанное шоу LOUD STREET GIRLS.

В 18:00 начинается трансляция матча Уругвай – Франция из Нижнего Новгорода.

В 22:00 команды Бразилии и Бельгии сыграют в Казани. Этот матч также покажут на большом экране.

С 23:45 – часовой диджей-сет.
 
Дата: 5 июля 2018 , 10:34
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Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Владимир Пермяков
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