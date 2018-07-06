Завтра на набережной откроются рестораны на колесах

Кулинары, рестораторы и производители продуктов откроют 11 точек питания на колесах. В каждой из них посетителям представят кухню городов-организаторов ЧМ-2018: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Волгограда, Ростов-на-Дону и Сочи. Гости смогут попробовать московские калачи с начинками, ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки и другие вкусности. Самара будет угощать гостей ухой, раками, пельменями, беляшами, вареньем из пива и другими блюдами.