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Завтра на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре выступит Paul Oakenfold

28 июня в 18:00 на «Самара Арене» сыграют сборные Сенегала и Колумбии. Фан-фест начнет свою работу в 16:00. Все гости Фестиваля болельщиков FIFA смогут посмотреть матч на большом экране, а также послушать музыкальную программу.

В 16:10 на сцене выступит баянист Дмитрий Храмков.

В 17:45 начнется выступление ВИА «Синяя птица».

В 18:00 стартует трансляция матча группы F «Сенегал-Колумбия» со стадиона «Самара Арена».

В 20:00 - выступление группы «Экватор и Абель» и шоу-балета «Шарм».

С 20:40 на сцене выступит DJ Paul Oakenfold.

В 22:00 начинается трансляция матча группы Е «Англия–Бельгия» из Калининграда.

С 23:45 — часовой диджей-сет.
Дата: 27 июня 2018 , 20:26
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Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Архив "СГ"
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