Завтра на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре выступит Paul Oakenfold

В 16:10 на сцене выступит баянист Дмитрий Храмков.В 17:45 начнется выступление ВИА «Синяя птица».В 18:00 стартует трансляция матча группы F «Сенегал-Колумбия» со стадиона «Самара Арена».В 20:00 - выступление группы «Экватор и Абель» и шоу-балета «Шарм».С 20:40 на сцене выступит DJ Paul Oakenfold.В 22:00 начинается трансляция матча группы Е «Англия–Бельгия» из Калининграда.С 23:45 — часовой диджей-сет.