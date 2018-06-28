Завтра на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре выступит Paul Oakenfold
28 июня в 18:00 на «Самара Арене» сыграют сборные Сенегала и Колумбии. Фан-фест начнет свою работу в 16:00. Все гости Фестиваля болельщиков FIFA смогут посмотреть матч на большом экране, а также послушать музыкальную программу.
В 16:10 на сцене выступит баянист Дмитрий Храмков.
В 17:45 начнется выступление ВИА «Синяя птица».
В 18:00 стартует трансляция матча группы F «Сенегал-Колумбия» со стадиона «Самара Арена».
В 20:00 - выступление группы «Экватор и Абель» и шоу-балета «Шарм».
С 20:40 на сцене выступит DJ Paul Oakenfold.
В 22:00 начинается трансляция матча группы Е «Англия–Бельгия» из Калининграда.
С 23:45 — часовой диджей-сет.
В 16:10 на сцене выступит баянист Дмитрий Храмков.
В 17:45 начнется выступление ВИА «Синяя птица».
В 18:00 стартует трансляция матча группы F «Сенегал-Колумбия» со стадиона «Самара Арена».
В 20:00 - выступление группы «Экватор и Абель» и шоу-балета «Шарм».
С 20:40 на сцене выступит DJ Paul Oakenfold.
В 22:00 начинается трансляция матча группы Е «Англия–Бельгия» из Калининграда.
С 23:45 — часовой диджей-сет.
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