Завтра для гостей Фестиваля болельщиков сыграет Therr Maitz

На главном экране будут транслировать два футбольных матча, а на сцене выступят группа «К@Rица» и мужской хор «Русский формат».В 18.00 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, где сыграют сборные Швеции и Швейцарии.С 20.00 на сцене выступят баянист Дмитрий Храмков и группа Therr Maitz.В 22.00 сыграют команды Колумбии и Англии. Матч будет транслироваться из Москвы.С 23.50 - часовой диджей-сет.