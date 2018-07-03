Завтра для гостей Фестиваля болельщиков сыграет Therr Maitz
В вторник, 3 июля, развлекательная программа на площади Куйбышева начнется в 16.00.
На главном экране будут транслировать два футбольных матча, а на сцене выступят группа «К@Rица» и мужской хор «Русский формат».
В 18.00 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, где сыграют сборные Швеции и Швейцарии.
С 20.00 на сцене выступят баянист Дмитрий Храмков и группа Therr Maitz.
В 22.00 сыграют команды Колумбии и Англии. Матч будет транслироваться из Москвы.
С 23.50 - часовой диджей-сет.
На главном экране будут транслировать два футбольных матча, а на сцене выступят группа «К@Rица» и мужской хор «Русский формат».
В 18.00 начнется трансляция из Санкт-Петербурга, где сыграют сборные Швеции и Швейцарии.
С 20.00 на сцене выступят баянист Дмитрий Храмков и группа Therr Maitz.
В 22.00 сыграют команды Колумбии и Англии. Матч будет транслироваться из Москвы.
С 23.50 - часовой диджей-сет.
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