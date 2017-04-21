Завтра Самара включится в международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Завтра, 22 апреля, в ней, по предварительным данным, будут участвовать более 300 000 человек из 22 стран мира.В нашем регионе организаторами выступают Совет ректоров вузов, Общественный молодежный парламент при Самарской губернской Думе и Самарский Дом молодежи. В губернии подготовлена 41 площадка, из них 13 – в Самаре на базе высших и средних профессиональных учебных заведений. Завтра к 11.00 туда может прийти любой желающий доброволец и выполнить тестовые задания.Задания теста готовили ведущие ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это будут вопросы об известных военных операциях, полководцах и героях войны, трудовых подвигах тыла, освобождении от фашизма стран Европы. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов – по аналогии с недавно прошедшими географическим и этнографическим диктантами. По итогам можно набрать 30 баллов. Кстати, по итогам тестирования прошлого года наивысшим результатом стали 27 баллов. Их набрали прежде всего студенты исторических вузов и преподаватели истории.