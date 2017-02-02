Завтра «Крылья Советов» проведут на турецком сборе очередной контрольный матч

- В словацкой команде высокорослые, мощные, физически крепкие ребята, - рассказал капитан «Крыльев» Иван Таранов. - В первом тайме они много играли за счет длинных передач и навязывали борьбу. Наверное, все словацкие команды славятся своей неуступчивостью, охотно идут в единоборства. Не сказал бы, что в первом тайме они доставили нам много проблем. Подходов к нашим воротам у них было немного, но гол соперник забил хороший. Если бы мы использовали свои моменты на 100%, то первый тайм закончился бы со счетом 3:1 в нашу пользу.2 февраля соперником самарцев станет «Железничар» из Боснии и Герцеговины. А 6 февраля у нашей команды будет сразу две контрольных игры. Утром «Крылья» встретятся с армянским «Алашкертом», а вечером – с молдавским «Шерифом».«Крылья Советов» покинул защитник Тимофей Маргасов. Он уходит в «Локомотив». Его контракт рассчитан на 3,5 года. 24-летний Маргасов стал игроком «Крыльев» в 2016 году, до этого он выступал за «Ростов». В нынешнем сезоне защитник провёл за волжан пять матчей (три - с первых минут), в которых не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.