Завкафедрой журналистики Наталья Захарченко о блогерах, качестве образования и современных СМИ
По прогнозам экспертов из Сколково, к 2030 году отечественный рынок труда избавится от нескольких десятков вполне успешно существующих сейчас cпециальностей. За бортом останутся, например, репортеры. Авторы исследования посчитали, что обычных новостников вполне могут заменить автоматические программы или активные пользователи соцсетей. Чтобы оставаться в тренде журналисты будущего должны уметь создать медиапродукт, соответствующий самым высоким требованиям. Готовы ли самарские студенты стать универсальными солдатами пера? Чему их могут научить уже сегодня? Ищем ответы со специалистами.
Поступать едут со всей страны
- Наталья Аркадьевна, насколько популярна профессия журналиста у выпускников школ?
- В этом году при поступлении был настоящий аншлаг - восемь c половиной человек на место. Отчасти это связано с тем, что у нас по двум направлениям - «Журналистика» и «Телевидение» - всего 15 бюджетных мест. Однако приемная кампания 2017 года пока самая урожайная. При этом география весьма широкая: поступать приезжали из Тюмени, Тольятти, Саратова, Казани, Нового Уренгоя.
- При поступлении в вузы приемная комиссия смотрит прежде всего на результаты ЕГЭ. Но ведь журналистика - творческая специальность. Как ищете таланты?
- Поступающим необходимо сдать два экзамена - русский язык и литературу в формате ЕГЭ и пройти творческий конкурс. Сначала ребятам даем 10 тем на выбор для написания журналистского текста. Мы не ограничиваем их ни в объеме, ни в жанре - очерк, репортаж, обзор, интервью. Смотрим, как человек оперирует именами, фактами, умеет делать выводы. Следующий этап - устное собеседование по творческому досье. Помимо публикаций в досье можно вложить любые творческие работы - рассказы, стихи, фотографии. Из этих двух частей и складывается сумма баллов за творческий конкурс.
Здоровый универсализм
- Как вы считаете, насколько сейчас теория журналистики далека от практики?
- В журналистике практика всегда значительно опережала теорию. Это естественный процесс. Мы даже делаем это темой исследовательских студенческих работ: каждое новое явление изучаем с точки зрения теоретических основ. К тому же никто не отменял коммерциализацию журналистики, а это порождает очень любопытные модели СМИ или форматы текстов - как на телевидении, так и в газетах и журналах, в интернете.
- В настоящее время СМИ по многим позициям стали заменять социальные сети, блоги. Сложно ли адаптировать к текущей ситуации образовательный процесс?
- Без социальных сетей современную журналистику представить сложно. Сами средства массовой информации уже хочется называть масс-медиа или мульти-медиа, настолько они тесно связаны с новыми технологиями. Обучать этому нелегко - теоретический материал есть, но, как правило, разрозненный. Его нужно собрать, обобщить. Многие курсы разрабатываем самостоятельно. Образовательный стандарт сегодня позволяет вводить вариативные дисциплины, учитывающие современную ситуацию: «Социальные сети как средство массовой коммуникации», «Эволюция текста в интернете», «Электронные версии печатных СМИ» и другие. Даже базовые дисциплины, такие как «Основы журналистской деятельности» или «Теория и практика СМИ», невозможно преподавать без интернет-составляющей. Четвертый курс на зимней сессии будет сдавать теорию творчески. Например, рассказать о лонгриде в формате самого лонгрида. Такой продукт невозможно создать, не используя технические средства, компьютерную графику. В этом году мы пошли на эксперимент: «Основы компьютерной графики» преподает кандидат технических наук с кафедры издательского дела Самарского университета. Полностью укомплектованный мульти-медийным оборудованием класс позволяет делать качественные дизайн и верстку.
- Социальные сети нередко влияют и на язык. В медиа все чаще встречаются сленговые выражения и неологизмы…
- Я против языкового пуританства и ханжества, поэтому адекватно отношусь к жаргону, в том числе молодежному. Как быть с журналистским текстом? Наверное, точно так же, как и с блюдом, главное, не переперчить и не пересолить. Для пользы дела, в рамках эффективной коммуникативной стратегии - почему бы и нет.
- Сегодня все чаще говорят о мультимедиа, а средства массовой информации активно взаимодействуют друг с другом. Журналист в таких условиях должен быть универсалом или иметь конкретную специализацию?
- Мы стараемся готовить специалистов, способных работать в любых жанрах и изданиях. Наш принцип - здоровый универсализм, но при этом мы учитываем и индивидуальные потребности студента, его склонности. Ребята могут попробовать себя в разных сферах - журналистике, операторском искусстве, фотоделе - и выбрать занятие по душе. Классическое университетское образование позволяет адаптировать полученные знания под социальную среду, успешно учиться, развиваться и расти профессионально уже в процессе работы.
От теории к практике
- Какой процент выпускников факультета остается в сфере журналистики?
- Очень высокий. Ребята работают не только в средствах массовой информации, но и в пиар- и рекламных агентствах, пресс-службах, корпоративных газетах и интернет-журналах.
- В 2019 году все вузы перейдут на новый образовательный стандарт, предусматривающий интеграцию образовательных учреждений и предприятий, где впоследствии будут работать выпускники. Вы к этому готовы?
- Мы уже сегодня ориентированы на профессиональные стандарты, поэтому в любом случае не обойдемся без тех требований, которые выдвигают городские СМИ, а также без помощи их сотрудников. У нас преподают известные журналисты, такие как Сергей Иванович Силантьев, Сергей Османович Курт-Аджиев. Наша выпускница Алина Чемерис сегодня работает на телеканале «Самара-ГИС» и помогает студентам создавать собственный телеканал, ее коллега Валерий Осипов обучает ребят основам фотодела и операторского мастерства. Один день в неделю студенты проводят на ГТРК «Самара», а семь журналистов телерадиокомпании являются нашими внештатными преподавателями. Поэтому профессиональная интеграция ребят происходит еще во время обучения - работодатели их знают и охотно берут в свой коллектив.
- Еще пару десятков лет назад при слове «журналист» мы представляли себе серьезного мужчину средних лет с блокнотом, а сейчас все чаще видим совсем молоденьких мальчиков и девочек, активно ведущих онлайн-репортажи на сайтах своих изданий. Каким должен быть современный журналист?
- Сложно сказать однозначно. Ребята обычно говорят: активным, общительным, любознательным. Но мы должны исходить из общечеловеческих возможностей. Молодые люди хороши в интенсивной работе, но вряд ли способны на серьезную аналитику. У них просто не хватает для этого жизненного опыта. Тем не менее я считаю, что гендерные и возрастные стереотипы не особенно влияют на профессиональные качества журналиста. По крайней мере, не должны влиять.
- Что тогда, на ваш взгляд, является главным критерием оценки профессионализма журналиста?
- Востребованность. Если человек не ощущает себя нужной деталью большого коллектива, наверное, надо искать другую работу. Если он нужен в рамках определенного профессионального производства, значит, он сложился как журналист.
Справка «СГ»:
Специальность «Журналистика» по инициативе проректора по заочному и вечернему обучению Валентины Симатовой была открыта в 2000 году на кафедре социологии и политологии социологического факультета Самарского государственного университета. Кафедра теории и истории журналистики выделилась в самостоятельную структурную единицу в 2005 году. В 2012-м кафедра одной из первых в России открыла новое направление подготовки - «Телевидение». Первым заведующим кафедрой стал профессор Лев Кройчик, в 2006 году его сменила кандидат исторических наук Валентина Симатова. В 2016 году кафедру возглавила кандидат филологических наук Наталья Захарченко.
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