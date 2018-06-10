Завершён приём заявок на молодёжный форум ПФО «iВолга»
Заявки подали свыше 12 тысяч человек. Конкурс составил шесть человек на место.
В этом году появилась новая смена «Лига Труда», а «Наука и инновации» стала федеральной сменой. Общий грантовый фонд конвейера проектов форума превышает 10 млн рублей.
По словам директора молодёжного форума Кристины Гнатюк, сейчас экспертная комиссия приступила к оценке проектов и уже будут известны имена тех, кто отправится на фестивальную поляну в июле.
Как отметил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, всего было подано 12262 заявки.
- Это лучший результат за последние годы. Для сравнения, в 2017 году заявки подали около 11800 молодых людей. Больше всего заявок было подано на смену «Наука и образование» – 3260. Это понятно, потому что смена является федеральной – заявки подавали со всей страны. В топе самых популярных смен: «Лига труда», «Ты – предприниматель» и «Поколение добра». Но и количество заявок на другие смены в несколько раз превысило ожидаемое число,- отметил он.
В этом году появилась новая смена «Лига Труда», а «Наука и инновации» стала федеральной сменой. Общий грантовый фонд конвейера проектов форума превышает 10 млн рублей.
По словам директора молодёжного форума Кристины Гнатюк, сейчас экспертная комиссия приступила к оценке проектов и уже будут известны имена тех, кто отправится на фестивальную поляну в июле.
Как отметил врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, всего было подано 12262 заявки.
- Это лучший результат за последние годы. Для сравнения, в 2017 году заявки подали около 11800 молодых людей. Больше всего заявок было подано на смену «Наука и образование» – 3260. Это понятно, потому что смена является федеральной – заявки подавали со всей страны. В топе самых популярных смен: «Лига труда», «Ты – предприниматель» и «Поколение добра». Но и количество заявок на другие смены в несколько раз превысило ожидаемое число,- отметил он.
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