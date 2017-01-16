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Завершился областной смотр самодеятельных чтецов

Завершился областной конкурс самодеятельных чтецов «Самарские строки». Он был посвящен 165-летию образования губернии и 430-летию основания ее столицы.

Основным организатором выступил Самарский межрегиональный центр Василия Шукшина при поддержке губернской думы.
Предметом конкурса стала самарская литература - от основоположника поэзии дворянского сентиментализма XVIII века Ивана Ивановича Дмитриева до авторов современного периода. На их произведениях многие самодеятельные чтецы раскрылись как талантливые исполнители в жанре художественного слова.

Особенностью смотра было его проведение сотрудниками библиотек поселений, районов и городов области - центров культурной жизни на местах. В акции приняли заинтересованное участие как властные структуры, так и представители творческой интеллигенции, преподаватели литературы, истории и краеведения, книголюбы, активисты ветеранских организаций.

Наибольшее число участников конкурса подготовили библиотекари Самары - 167, Сызрани - 68, Безенчукского района - 62. А всего жюри конкурса прослушало свыше 800 чтецов из 20 городов и районов области. И, конечно же, определило победителей. В числе лауреатов немало самарцев. К примеру, Ярослав Лунев и Андрей Катков из технического лицея, учащиеся Александра Чубрина (школа №81), Алексей Кострыгин (школа №50), Валентина Логинова (школа №63), врач госпиталя ветеранов войн Алексей Юрьевич Дзюбенко, студентка юридического института Жанна Макарова, военнослужащий Магомед Саитов, Евгений Ерофеев из Волжского спасательного центра МЧС, пенсионер Николай Иванович Мороз.

Полные списки победителей и призеров размещены на сайтах губернской думы и областных библиотек.

Конкурс перерос рамки собственно творческого соревнования и стал большим социально-культурным событием. Скажем, в нем присутствовал даже армейский этап «Сила слова», проведенный по инициативе Дома офицеров (начальник - заслуженный работник культуры России, полковник Александр Назаренко) с участием военнослужащих Самарского гарнизона.

Благотворительный фонд «Радость», клуб Расула Гамзатова Шукшинского центра при активной поддержке областного культурного центра «Дагестан» и представителя правительства Республики Дагестан в Самарской области Руслана Эфендиева провели поэтический марафон «Белый журавлик». Воспитанники детдомов Самары, Тольятти и Сызрани соревновались в исполнении стихов.

И еще одна любопытная деталь. О географии конкурса. Заочное участие в нем приняли даже самодеятельные чтецы закрытого административного территориального образования Видяево Мурманской области. Эта база подводных лодок носит имя нашего земляка Федора Алексеевича Видяева, и ее руководство установило тесные культурные связи с Самарской областью и центром Василия Шукшина.

- Надеемся, что конкурс станет для родной губернии доброй традицией, - выразил пожелание участников и организаторов председатель жюри, руководитель литературного центра Шукшина, заслуженный артист Самарской области Геннадий Матюхин.

В следующую пятницу в губернской думе состоится торжественный прием победителей, а 22 января в 12.00 в Доме офицеров начнется большой заключительный концерт лауреатов и дипломантов конкурса. Приходите!
Дата: 16 января 2017 , 09:27
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Автор текста: Стас Кириллов
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