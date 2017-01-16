Завершился областной смотр самодеятельных чтецов
Завершился областной конкурс самодеятельных чтецов «Самарские строки». Он был посвящен 165-летию образования губернии и 430-летию основания ее столицы.
Основным организатором выступил Самарский межрегиональный центр Василия Шукшина при поддержке губернской думы.
Предметом конкурса стала самарская литература - от основоположника поэзии дворянского сентиментализма XVIII века Ивана Ивановича Дмитриева до авторов современного периода. На их произведениях многие самодеятельные чтецы раскрылись как талантливые исполнители в жанре художественного слова.
Особенностью смотра было его проведение сотрудниками библиотек поселений, районов и городов области - центров культурной жизни на местах. В акции приняли заинтересованное участие как властные структуры, так и представители творческой интеллигенции, преподаватели литературы, истории и краеведения, книголюбы, активисты ветеранских организаций.
Наибольшее число участников конкурса подготовили библиотекари Самары - 167, Сызрани - 68, Безенчукского района - 62. А всего жюри конкурса прослушало свыше 800 чтецов из 20 городов и районов области. И, конечно же, определило победителей. В числе лауреатов немало самарцев. К примеру, Ярослав Лунев и Андрей Катков из технического лицея, учащиеся Александра Чубрина (школа №81), Алексей Кострыгин (школа №50), Валентина Логинова (школа №63), врач госпиталя ветеранов войн Алексей Юрьевич Дзюбенко, студентка юридического института Жанна Макарова, военнослужащий Магомед Саитов, Евгений Ерофеев из Волжского спасательного центра МЧС, пенсионер Николай Иванович Мороз.
Основным организатором выступил Самарский межрегиональный центр Василия Шукшина при поддержке губернской думы.
Предметом конкурса стала самарская литература - от основоположника поэзии дворянского сентиментализма XVIII века Ивана Ивановича Дмитриева до авторов современного периода. На их произведениях многие самодеятельные чтецы раскрылись как талантливые исполнители в жанре художественного слова.
Особенностью смотра было его проведение сотрудниками библиотек поселений, районов и городов области - центров культурной жизни на местах. В акции приняли заинтересованное участие как властные структуры, так и представители творческой интеллигенции, преподаватели литературы, истории и краеведения, книголюбы, активисты ветеранских организаций.
Наибольшее число участников конкурса подготовили библиотекари Самары - 167, Сызрани - 68, Безенчукского района - 62. А всего жюри конкурса прослушало свыше 800 чтецов из 20 городов и районов области. И, конечно же, определило победителей. В числе лауреатов немало самарцев. К примеру, Ярослав Лунев и Андрей Катков из технического лицея, учащиеся Александра Чубрина (школа №81), Алексей Кострыгин (школа №50), Валентина Логинова (школа №63), врач госпиталя ветеранов войн Алексей Юрьевич Дзюбенко, студентка юридического института Жанна Макарова, военнослужащий Магомед Саитов, Евгений Ерофеев из Волжского спасательного центра МЧС, пенсионер Николай Иванович Мороз.
Полные списки победителей и призеров размещены на сайтах губернской думы и областных библиотек.
Конкурс перерос рамки собственно творческого соревнования и стал большим социально-культурным событием. Скажем, в нем присутствовал даже армейский этап «Сила слова», проведенный по инициативе Дома офицеров (начальник - заслуженный работник культуры России, полковник Александр Назаренко) с участием военнослужащих Самарского гарнизона.
Благотворительный фонд «Радость», клуб Расула Гамзатова Шукшинского центра при активной поддержке областного культурного центра «Дагестан» и представителя правительства Республики Дагестан в Самарской области Руслана Эфендиева провели поэтический марафон «Белый журавлик». Воспитанники детдомов Самары, Тольятти и Сызрани соревновались в исполнении стихов.
И еще одна любопытная деталь. О географии конкурса. Заочное участие в нем приняли даже самодеятельные чтецы закрытого административного территориального образования Видяево Мурманской области. Эта база подводных лодок носит имя нашего земляка Федора Алексеевича Видяева, и ее руководство установило тесные культурные связи с Самарской областью и центром Василия Шукшина.
- Надеемся, что конкурс станет для родной губернии доброй традицией, - выразил пожелание участников и организаторов председатель жюри, руководитель литературного центра Шукшина, заслуженный артист Самарской области Геннадий Матюхин.
В следующую пятницу в губернской думе состоится торжественный прием победителей, а 22 января в 12.00 в Доме офицеров начнется большой заключительный концерт лауреатов и дипломантов конкурса. Приходите!
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