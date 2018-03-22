Завершили ремонт поврежденной теплосети на Ставропольской

По сообщению «Предприятия тепловых сетей», специалисты огородили место повреждения, выполнили земляные и сварочные работы. На время устранения аварии для потребителей была организована резервная схема теплоснабжения. В 23:57 среды все работы завершили, потребителей перевели с резервной на штатную схему подачи тепла.