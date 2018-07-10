Завершено бетонирование пролетного строения на съезде развязки на Шоссейной

Продолжается строительство Фрунзенского моста.



Завершено бетонирование пролетного строения путепровода на съезде будущей развязки на улице Шоссейной, сообщает пресс-служба компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз». Это пролетное строение опирается на пять железобетонных опор. Под путепроводом длиной 70,7 метра пройдет дорога основного хода. Проезжая часть шириной 11 метров будет включать в себя три полосы движения. На финальном этапе строительства моста специалисты уложат асфальт, смонтируют освещение и ограждение.



Также продолжается установка руслового пролетного строения моста через реку Самару методом продольной надвижки. Сейчас проходит 9-й из 11-ти этапов процесса. Специалисты собирают металлоконструкции весом 1590 тонн, после чего будут их состыковывать с уже надвинутой ранее частью весом 5875 тонн. Далее начнется сама надвижка. После очередного этапа работ конструкция протяженностью 536 метров сместится в сторону правого берега реки еще на 81 метр. А после всех 11-ти этапов русловое пролетное строение протяженностью 559,7 метра займет проектное положение между второй и седьмой опорами моста.



На основном ходе дороги со стороны озера Гатное очищается полоса отвода от деревьев и кустарников, идет отсыпка насыпи земли. На участке между мостом через озеро Банное и мостом через реку Самару откосы укрепляются железобетонными плитами.



На съезде №9 развязки на улице Фрунзе продолжается устройство подпорных стен для устойчивости склонов правого берега реки Самары.