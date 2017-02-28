28 февраля 2017 года,
22:33
$ 57.94    61.26   Нефть 56.48 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Завершена длительная программа эксплуатации ракет-носителей "Союз-У"

Несколько дней назад, 22 февраля, в 8 часов 58 минут по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-05».

Это не просто очередная экспедиция на орбиту. Этим пуском завершается длительная и поистине историческая программа эксплуатации ракет-носителей «Союз-У». Они стали бесспорным мировым лидером среди ракет-носителей среднего класса по количеству запусков и эксплуатационной надежности.

Страницы истории: поражения и победы

Пресс-служба самарского ракетно-космического центра «Прогресс» предоставила такую историческую информацию. Ракета-носитель «Союз-У» - самая массовая модификация РН «Союз». Она была разработана коллективом конструкторского бюро под руководством легендарного Дмитрия Ильича Козлова и серийно изготавливалась на куйбышевском - самарском заводе «Прогресс». Унифицированная ракета-носитель среднего класса предназначалась для выведения на околоземную орбиту пилотируемых и грузовых космических кораблей типа «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов специального назначения, технологического и медико-биологического назначения типа «Фотон» и «Бион», а также зарубежных космических аппаратов.  

Разработанная на базе предыдущих вариантов Р-7А «Союз-У» повторяла конструктивно-компоновочную схему всех «семерок». Использовалась аналоговая система управления, выполненная по дублированной схеме. А вот отличался «Союз-У» от предшественников применением двигателей первой и второй ступеней с повышенными энергетическими характеристиками. На боковых блоках были установлены двигатели РД-108, на центральном - РД-107, на третьей ступени - РД-0110. Двигатели ракеты-носителя работали на экологически чистом топливе: горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород.

Первый пуск «Союза-У» состоялся 18 мая 1973 года. В 1975-м с помощью этой ракеты-носителя был осуществлен запуск космического корабля «Союз-19» по программе «Союз-Аполлон». Это был второй запуск «Союза-У» с пилотируемым космическим кораблем.

Ракета-носитель вышла на мировой рынок пусковых услуг в 1999 году. С ее помощью осуществляли запуски американских спутников «Глобалстар».

За 44 года эксплуатации всего запущено 789 РН серии «Союз-У». 22 пуска оказались аварийными. Все эти случаи подробно разбирались, анализировались, чтобы учесть и исправить недоработки. Только специалисты знают, насколько непростой и ответственной была их трудовая вахта. В итоге подтвержденный показатель эксплуатационной надежности этой ракеты составляет свыше 0,98, то есть более 98% пусков были успешными.

Символ Самары

- Тогда, в 70-е годы, одним из символов могущества нашей страны были советские ракеты различных классов и типов. Одна из таких ракет-носителей установлена на проспекте Ленина нашего города рядом со зданием музейно-выставочного комплекса «Самара космическая», - рассказывает ветеран ракетно-космической отрасли инженер-конструктор Виктор Чирков. - Эта универсальная трехступенчатая ракета-носитель среднего класса имела индекс заказчика 11А511У, а наименование «Союз-У». Она стала самой массовой и надежной в семействе Р-7А, созданном в ОКБ-1 под руководством Генерального конструктора Сергея Павловича Королева.

Виктор Чирков напоминает: «Союз-У» разработан в знаменитом самарском центральном специализированном конструкторском бюро, известном также как п/я №4213. ЦСКБ в те же годы возглавлял Генеральный конструктор, академик, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич Козлов. А годы спустя в честь 40-летия бюро и 80-летия со дня рождения Дмитрия Ильича министерство обороны преподнесло юбилярам уникальный подарок - «Союз-У». Экземпляр был изготовлен на «Прогрессе» в 1984 году и служил в качестве учебного на космодроме «Плесецк». Этот дар и высится теперь на проспекте Ленина, украшая наш город и привлекая немало экскурсантов.

- Производство ракет-носителей «Союз-У» на «Прогрессе» было прекращено пять лет назад. Теперь, с запуском последней, в арсеналах «Союзов-У» больше не осталось, - отмечает Виктор Чирков. - На вооружении космических войск этот РН состоял 44 года.

Ветеран отрасли рассказывает: ракеты-носители, подобные «Союзу-У», изготавливали и изготавливают еще в нескольких странах мира - в США, Франции, Китае, Индии, Японии. Но все они уступают нашему по характеристикам. «Союз-У» имеет не превзойденный нигде в мире, подтвержденный показатель эксплуатационной надежности. В конце 1980-х годов на РН был проведен ряд мероприятий, обеспечивающих повышение ее пожаровзрывобезопасности. Проводилась и другая работа, направленная на постоянное совершенствование изделия.

На первом этапе вряд ли кто-то ожидал, что «Союз-У» будет эксплуатироваться и в XXI веке. По каким-то соображениям производство собирались передать из Куйбышева на Ташкентский авиационный завод. Но Дмитрий Ильич Козлов этого не допустил. По предварительным планам, еще в 1985 году производство «Союза-У» на заводе «Прогресс» должны были прекратить, его место должна была занять более мощная и сложная ракета-носитель 11К77 «Зенит-2». Но в условиях перестройки и развала СССР планам не суждено было сбыться. А «Союз-У» дожил до наших дней.

- Еще неделю назад в металле оставалось только три таких ракеты. Одна у нас в Самаре в качестве монумента на проспекте Ленина, вторая на космодроме Байконур, также в виде монумента. А третья стояла на стартовом комплексе в Байконуре в ожидании последнего в своей истории космического полета, - уточняет Виктор Чирков. - 22 февраля «Союз-У» отправился в космос в последний раз: через 40 секунд после старта обогнал звук, а через 12 минут прекратил свое существование, выполнив задачу по выведению транспортного космического корабля «Прогресс»  на международную космическую станцию. Кстати, как техническое изделие это была самая красивая ракета-носитель.

В связке с надежными двигателями

22 февраля заключительную ракету-носитель среднего класса «Союз-У» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-05» отправили в космос ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя. Отработали штатно. Они были произведены на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «Кузнецов».

- Двигатели, которые устанавливались на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Союз-У» с 1973 года, серийно изготавливаются на нашем предприятии, - рассказал заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. - Изделия для космических программ - по-прежнему одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. Совместная работа с АО «РКЦ «Прогресс» продолжается в соответствии с имеющимися договорными обязательствами. Плановые показатели января и февраля по ракетной программе выполнены на сто процентов.

Смена пришла

В дальнейшем запуски грузовых транспортных кораблей к Международной космической станции будут осуществляться на ракетах-носителях типа «Союз-2». Они также разработаны и изготовлены самарским ракетно-космическим центром «Прогресс».

***

789 ракет-носителей «Союз-У» было запущено за 44 года их эксплуатации.
Дата: 28 февраля 2017 , 10:50
167
Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре стартует конкурс по определению оператора ярмарки
28 февраля 2017
119
В Самаре стартует конкурс по определению оператора ярмарки
no photo
28 февраля 2017
124
Безработный похитил 1,5 млн рублей и 500 евро из лаборатории
no photo
28 февраля 2017
144
Проблемную долевку на Карла Маркса достроит "ПСК"
no photo
28 февраля 2017
261
Электричка насмерть сбила пенсионера, который шел платить за коммунальные услуги
В Самарской области за неделю подешевело мясо и подорожали овощи
28 февраля 2017
133
В Самарской области за неделю подешевело мясо и подорожали овощи
no photo
28 февраля 2017
162
В Самаре пройдет командно-штабная тренировка по паводку
Самарцев просят не кидать снег в канализацию
28 февраля 2017
124
Самарцев просят не кидать снег в канализацию
no photo
28 февраля 2017
187
Губернатор пообещал применить жесткие меры к управляющим компаниям-нарушителям
Сотрудницы УФСИН получат на 8 марта тюльпаны, выращенные заключенными
28 февраля 2017
172
Сотрудницы УФСИН получат на 8 марта тюльпаны, выращенные заключенными
Лента новостей
28 февраля 2017 , 18:16
119
В Самаре стартует конкурс по определению оператора ярмарки
Предмет конкурса – заключение договора на организацию и проведение муниципальной...
28 февраля 2017 , 18:10
124
Безработный похитил 1,5 млн рублей и 500 евро из лаборатории
Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской...
28 февраля 2017 , 18:00
128
Самарская область в "пятерке" лидеров по продаже машин в России
Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен...
28 февраля 2017 , 17:59
144
Проблемную долевку на Карла Маркса достроит "ПСК"
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ПСК) выкупила долю в праве на недострой...
28 февраля 2017 , 17:58
261
Электричка насмерть сбила пенсионера, который шел платить за коммунальные услуги
Трагический инцидент произошел 27 февраля в 10:25 на перегоне «Царевщина-Курумоч».
28 февраля 2017 , 17:56
133
В Самарской области за неделю подешевело мясо и подорожали овощи
   Самарастат опубликовал данные мониторинга розничных цен в области в период с 20 по...
28 февраля 2017 , 17:55
162
В Самаре пройдет командно-штабная тренировка по паводку
Она состоится с 1 по 2 марта под эгидой ГУ МЧС России по Самарской области.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5007
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
3798
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2904
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самарской области ожидается до 33 градусов мороза
30 января 2017
2852
В Самарской области ожидается до 33 градусов мороза
Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
У музея
19 февраля 2017
847
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 февраля 2017
1325
20-летний житель Самарской области готовил теракт
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
27 февраля 2017
624
Очередной температурный рекорд побит в Самарской области
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
В Самаре мужчина украл из камеры хранения женские сапоги
27 февраля 2017
271
В Самаре мужчина украл из камеры хранения женские сапоги
Необычный случай произошел в магазине на улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.