Завершена длительная программа эксплуатации ракет-носителей "Союз-У"
Несколько дней назад, 22 февраля, в 8 часов 58 минут по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур осуществлен успешный запуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-05».
Это не просто очередная экспедиция на орбиту. Этим пуском завершается длительная и поистине историческая программа эксплуатации ракет-носителей «Союз-У». Они стали бесспорным мировым лидером среди ракет-носителей среднего класса по количеству запусков и эксплуатационной надежности.
Страницы истории: поражения и победы
Пресс-служба самарского ракетно-космического центра «Прогресс» предоставила такую историческую информацию. Ракета-носитель «Союз-У» - самая массовая модификация РН «Союз». Она была разработана коллективом конструкторского бюро под руководством легендарного Дмитрия Ильича Козлова и серийно изготавливалась на куйбышевском - самарском заводе «Прогресс». Унифицированная ракета-носитель среднего класса предназначалась для выведения на околоземную орбиту пилотируемых и грузовых космических кораблей типа «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов специального назначения, технологического и медико-биологического назначения типа «Фотон» и «Бион», а также зарубежных космических аппаратов.
Разработанная на базе предыдущих вариантов Р-7А «Союз-У» повторяла конструктивно-компоновочную схему всех «семерок». Использовалась аналоговая система управления, выполненная по дублированной схеме. А вот отличался «Союз-У» от предшественников применением двигателей первой и второй ступеней с повышенными энергетическими характеристиками. На боковых блоках были установлены двигатели РД-108, на центральном - РД-107, на третьей ступени - РД-0110. Двигатели ракеты-носителя работали на экологически чистом топливе: горючее - керосин, окислитель - жидкий кислород.
Первый пуск «Союза-У» состоялся 18 мая 1973 года. В 1975-м с помощью этой ракеты-носителя был осуществлен запуск космического корабля «Союз-19» по программе «Союз-Аполлон». Это был второй запуск «Союза-У» с пилотируемым космическим кораблем.
Ракета-носитель вышла на мировой рынок пусковых услуг в 1999 году. С ее помощью осуществляли запуски американских спутников «Глобалстар».
За 44 года эксплуатации всего запущено 789 РН серии «Союз-У». 22 пуска оказались аварийными. Все эти случаи подробно разбирались, анализировались, чтобы учесть и исправить недоработки. Только специалисты знают, насколько непростой и ответственной была их трудовая вахта. В итоге подтвержденный показатель эксплуатационной надежности этой ракеты составляет свыше 0,98, то есть более 98% пусков были успешными.
Символ Самары
- Тогда, в 70-е годы, одним из символов могущества нашей страны были советские ракеты различных классов и типов. Одна из таких ракет-носителей установлена на проспекте Ленина нашего города рядом со зданием музейно-выставочного комплекса «Самара космическая», - рассказывает ветеран ракетно-космической отрасли инженер-конструктор Виктор Чирков. - Эта универсальная трехступенчатая ракета-носитель среднего класса имела индекс заказчика 11А511У, а наименование «Союз-У». Она стала самой массовой и надежной в семействе Р-7А, созданном в ОКБ-1 под руководством Генерального конструктора Сергея Павловича Королева.
Виктор Чирков напоминает: «Союз-У» разработан в знаменитом самарском центральном специализированном конструкторском бюро, известном также как п/я №4213. ЦСКБ в те же годы возглавлял Генеральный конструктор, академик, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны Дмитрий Ильич Козлов. А годы спустя в честь 40-летия бюро и 80-летия со дня рождения Дмитрия Ильича министерство обороны преподнесло юбилярам уникальный подарок - «Союз-У». Экземпляр был изготовлен на «Прогрессе» в 1984 году и служил в качестве учебного на космодроме «Плесецк». Этот дар и высится теперь на проспекте Ленина, украшая наш город и привлекая немало экскурсантов.
- Производство ракет-носителей «Союз-У» на «Прогрессе» было прекращено пять лет назад. Теперь, с запуском последней, в арсеналах «Союзов-У» больше не осталось, - отмечает Виктор Чирков. - На вооружении космических войск этот РН состоял 44 года.
Ветеран отрасли рассказывает: ракеты-носители, подобные «Союзу-У», изготавливали и изготавливают еще в нескольких странах мира - в США, Франции, Китае, Индии, Японии. Но все они уступают нашему по характеристикам. «Союз-У» имеет не превзойденный нигде в мире, подтвержденный показатель эксплуатационной надежности. В конце 1980-х годов на РН был проведен ряд мероприятий, обеспечивающих повышение ее пожаровзрывобезопасности. Проводилась и другая работа, направленная на постоянное совершенствование изделия.
На первом этапе вряд ли кто-то ожидал, что «Союз-У» будет эксплуатироваться и в XXI веке. По каким-то соображениям производство собирались передать из Куйбышева на Ташкентский авиационный завод. Но Дмитрий Ильич Козлов этого не допустил. По предварительным планам, еще в 1985 году производство «Союза-У» на заводе «Прогресс» должны были прекратить, его место должна была занять более мощная и сложная ракета-носитель 11К77 «Зенит-2». Но в условиях перестройки и развала СССР планам не суждено было сбыться. А «Союз-У» дожил до наших дней.
- Еще неделю назад в металле оставалось только три таких ракеты. Одна у нас в Самаре в качестве монумента на проспекте Ленина, вторая на космодроме Байконур, также в виде монумента. А третья стояла на стартовом комплексе в Байконуре в ожидании последнего в своей истории космического полета, - уточняет Виктор Чирков. - 22 февраля «Союз-У» отправился в космос в последний раз: через 40 секунд после старта обогнал звук, а через 12 минут прекратил свое существование, выполнив задачу по выведению транспортного космического корабля «Прогресс» на международную космическую станцию. Кстати, как техническое изделие это была самая красивая ракета-носитель.
В связке с надежными двигателями
22 февраля заключительную ракету-носитель среднего класса «Союз-У» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-05» отправили в космос ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях носителя. Отработали штатно. Они были произведены на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «Кузнецов».
- Двигатели, которые устанавливались на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Союз-У» с 1973 года, серийно изготавливаются на нашем предприятии, - рассказал заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. - Изделия для космических программ - по-прежнему одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. Совместная работа с АО «РКЦ «Прогресс» продолжается в соответствии с имеющимися договорными обязательствами. Плановые показатели января и февраля по ракетной программе выполнены на сто процентов.
Смена пришла
В дальнейшем запуски грузовых транспортных кораблей к Международной космической станции будут осуществляться на ракетах-носителях типа «Союз-2». Они также разработаны и изготовлены самарским ракетно-космическим центром «Прогресс».
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789 ракет-носителей «Союз-У» было запущено за 44 года их эксплуатации.
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