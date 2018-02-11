Завершается сбор заявок на благоустройство общественных пространств

Эта территория претендует на попадание в список общественных пространств, которые преобразят в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».- Этот сквер нужен всем жителям Сухой Самарки. Надо благоустраивать свои родные места, чтобы они стали удобнее, чтобы мы гордились тем, что удалось сделать, - сказала участница флешмоба, ученица школы №55 Элина Назарова.Проект разработала и заявила на общественное голосование, которое состоится 18 марта, инициативная группа жителей Сухой Самарки. Сквер Речников - исторический центр поселка. Старожилы помнят, что там был первый световой фонтан в городе, а еще оздоровительный центр, зона отдыха и благоустроенный пляж. Но постепенно территория пришла в запустение.- Сквер Речников восстанавливаем с 2011 года, - рассказала руководитель региональной общественной организации «Свежий ветер», депутат районного совета Юлия Копылова. - За несколько лет добились, чтобы была сделана тротуарная дорожка, установлены лавочки и хоккейная калда, проведено освещение. Но работа не завершена. Федеральный проект дает отличную возможность привести в порядок и эту, и многие другие зеленые территории, парки, площади в новый вид. Теперь самое главное, чтобы жители дружно пришли на избирательные участки, приняли участие в выборах президента и не забыли проголосовать за проекты благоустройства. Конечно, мы рассчитываем, что поддержат сквер Речников.По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, проект привлекает внимание молодежи - школьников, студентов, молодые семьи. Многие предлагают свои идеи, готовы участвовать в разработке эскизов.- Это, безусловно, накладывает на нас дополнительную ответственность: необходимо постоянно вести диалог с населением, слышать и учитывать каждое мнение, - отметил Семенов.10 февраля - последний день сбора заявок. Теперь до 10 марта пройдут открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств. А решающим днем станет 18 марта, когда будут определены территории, которые приведут в порядок в течение предстоящего сезона.Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году преобразилась площадь имени Куйбышева. А весной 2018-го должны полностью завершить работы по обновлению Струковского сада и четвертой очереди волжской набережной.