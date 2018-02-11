Завершается сбор заявок на благоустройство общественных пространств
В пятницу, 9 февраля, школьники Куйбышевского района организовали флешмоб, чтобы поддержать проект благоустройства сквера Речников, который расположен на улице Флотской.
Эта территория претендует на попадание в список общественных пространств, которые преобразят в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».
- Этот сквер нужен всем жителям Сухой Самарки. Надо благоустраивать свои родные места, чтобы они стали удобнее, чтобы мы гордились тем, что удалось сделать, - сказала участница флешмоба, ученица школы №55 Элина Назарова.
Проект разработала и заявила на общественное голосование, которое состоится 18 марта, инициативная группа жителей Сухой Самарки. Сквер Речников - исторический центр поселка. Старожилы помнят, что там был первый световой фонтан в городе, а еще оздоровительный центр, зона отдыха и благоустроенный пляж. Но постепенно территория пришла в запустение.
- Сквер Речников восстанавливаем с 2011 года, - рассказала руководитель региональной общественной организации «Свежий ветер», депутат районного совета Юлия Копылова. - За несколько лет добились, чтобы была сделана тротуарная дорожка, установлены лавочки и хоккейная калда, проведено освещение. Но работа не завершена. Федеральный проект дает отличную возможность привести в порядок и эту, и многие другие зеленые территории, парки, площади в новый вид. Теперь самое главное, чтобы жители дружно пришли на избирательные участки, приняли участие в выборах президента и не забыли проголосовать за проекты благоустройства. Конечно, мы рассчитываем, что поддержат сквер Речников.
По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, проект привлекает внимание молодежи - школьников, студентов, молодые семьи. Многие предлагают свои идеи, готовы участвовать в разработке эскизов.
- Это, безусловно, накладывает на нас дополнительную ответственность: необходимо постоянно вести диалог с населением, слышать и учитывать каждое мнение, - отметил Семенов.
10 февраля - последний день сбора заявок. Теперь до 10 марта пройдут открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств. А решающим днем станет 18 марта, когда будут определены территории, которые приведут в порядок в течение предстоящего сезона.
Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году преобразилась площадь имени Куйбышева. А весной 2018-го должны полностью завершить работы по обновлению Струковского сада и четвертой очереди волжской набережной.
Эта территория претендует на попадание в список общественных пространств, которые преобразят в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».
- Этот сквер нужен всем жителям Сухой Самарки. Надо благоустраивать свои родные места, чтобы они стали удобнее, чтобы мы гордились тем, что удалось сделать, - сказала участница флешмоба, ученица школы №55 Элина Назарова.
Проект разработала и заявила на общественное голосование, которое состоится 18 марта, инициативная группа жителей Сухой Самарки. Сквер Речников - исторический центр поселка. Старожилы помнят, что там был первый световой фонтан в городе, а еще оздоровительный центр, зона отдыха и благоустроенный пляж. Но постепенно территория пришла в запустение.
- Сквер Речников восстанавливаем с 2011 года, - рассказала руководитель региональной общественной организации «Свежий ветер», депутат районного совета Юлия Копылова. - За несколько лет добились, чтобы была сделана тротуарная дорожка, установлены лавочки и хоккейная калда, проведено освещение. Но работа не завершена. Федеральный проект дает отличную возможность привести в порядок и эту, и многие другие зеленые территории, парки, площади в новый вид. Теперь самое главное, чтобы жители дружно пришли на избирательные участки, приняли участие в выборах президента и не забыли проголосовать за проекты благоустройства. Конечно, мы рассчитываем, что поддержат сквер Речников.
По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, проект привлекает внимание молодежи - школьников, студентов, молодые семьи. Многие предлагают свои идеи, готовы участвовать в разработке эскизов.
- Это, безусловно, накладывает на нас дополнительную ответственность: необходимо постоянно вести диалог с населением, слышать и учитывать каждое мнение, - отметил Семенов.
10 февраля - последний день сбора заявок. Теперь до 10 марта пройдут открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств. А решающим днем станет 18 марта, когда будут определены территории, которые приведут в порядок в течение предстоящего сезона.
Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году преобразилась площадь имени Куйбышева. А весной 2018-го должны полностью завершить работы по обновлению Струковского сада и четвертой очереди волжской набережной.
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10 февраля 2018 , 14:49
Вера Ивановна
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