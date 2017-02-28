Завершается регистрация кандидатов в волонтеры ЧМ-2018

Для рекрутинга в волонтеры в Самаре прошла серия выездных мероприятий.



Например, сегодня прием в волонтеры вели в акционерном обществе «Самаранефтегаз». Всем желающим была предоставлена возможность записаться в добровольцы практически без отрыва от производства.



Специалист "Центра городских волонтеров" Олеся Мокеева напомнила: о своем желании стать добровольцами заявили больше 5 тыс. человек. Но активные и неравнодушные кандидаты нужны по-прежнему.



- Работающие граждане наравне со всеми могут стать участниками волонтерской программы. Сейчас активно развивается корпоративное волонтерство, это отличная возможность для проявления социальной активности сотрудников, - считает Олеся Мокеева.



По планам во время проведения игр ЧМ-2018 специалисты предприятий смогут проявить себя в организации волонтерской деятельности. По-прежнему требуются добровольцы для работы со СМИ, для дежурств на транспортных развязках. После 28 февраля регистрация кандидатов в волонтеры продолжится. Припозднившихся добровольцев запишут в резерв.