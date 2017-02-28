Завершается регистрация кандидатов в волонтеры ЧМ-2018
Для рекрутинга в волонтеры в Самаре прошла серия выездных мероприятий.
Например, сегодня прием в волонтеры вели в акционерном обществе «Самаранефтегаз». Всем желающим была предоставлена возможность записаться в добровольцы практически без отрыва от производства.
Специалист "Центра городских волонтеров" Олеся Мокеева напомнила: о своем желании стать добровольцами заявили больше 5 тыс. человек. Но активные и неравнодушные кандидаты нужны по-прежнему.
- Работающие граждане наравне со всеми могут стать участниками волонтерской программы. Сейчас активно развивается корпоративное волонтерство, это отличная возможность для проявления социальной активности сотрудников, - считает Олеся Мокеева.
По планам во время проведения игр ЧМ-2018 специалисты предприятий смогут проявить себя в организации волонтерской деятельности. По-прежнему требуются добровольцы для работы со СМИ, для дежурств на транспортных развязках. После 28 февраля регистрация кандидатов в волонтеры продолжится. Припозднившихся добровольцев запишут в резерв.
Например, сегодня прием в волонтеры вели в акционерном обществе «Самаранефтегаз». Всем желающим была предоставлена возможность записаться в добровольцы практически без отрыва от производства.
Специалист "Центра городских волонтеров" Олеся Мокеева напомнила: о своем желании стать добровольцами заявили больше 5 тыс. человек. Но активные и неравнодушные кандидаты нужны по-прежнему.
- Работающие граждане наравне со всеми могут стать участниками волонтерской программы. Сейчас активно развивается корпоративное волонтерство, это отличная возможность для проявления социальной активности сотрудников, - считает Олеся Мокеева.
По планам во время проведения игр ЧМ-2018 специалисты предприятий смогут проявить себя в организации волонтерской деятельности. По-прежнему требуются добровольцы для работы со СМИ, для дежурств на транспортных развязках. После 28 февраля регистрация кандидатов в волонтеры продолжится. Припозднившихся добровольцев запишут в резерв.
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