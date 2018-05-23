Завершается прием заявлений на аккредитацию машин на время ЧМ-2018

Заявки от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов принимаются до 29 мая.



Пропуска на машины нужно получить жителям и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты.



Также во время проведения матчей на стадионе «Самара Арена» (17, 21, 25, 28 июня и 2, 7 июля) пропуска на машины нужны жителям и организациям Кировского района, находящимся на ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018 и ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до Демократической.



Измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. Как будет ездить общественный транспорт в этот месяц можно прочитать здесь.



Пункты приема заявлений:



Самарский район:



Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам:



- ул. Куйбышева, д. 125, школа № 15, каб. № 106;

- ул. Степана Разина, д. 49, школа № 63, каб. № 7;

- ул. Некрасовская, д. 40, общественная приемная администрации Самарского района.



Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.



Телефоны для справок:



- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);

- общественная приемная администрации Самарского района: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).



Ленинский район:



Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая в пункты приема заявлений по адресам:



- ул. Вилоновская д. 2а, ТОС Струковский,

- ул. Ленинская д. 156;

- ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского района;

- ул. Чернореченская д. 49а, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).



Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.



Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.



Ленинский и Самарский районы:



- ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.



Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.



Кировский район:



- ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского района;

- пр. Кирова,155а, администрация Кировского района.



Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.



Телефоны для справок:



- оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);



- общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).