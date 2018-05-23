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Завершается прием заявлений на аккредитацию машин на время ЧМ-2018

Заявки от жителей и предприятий Ленинского, Самарского и Кировского районов принимаются до 29 мая.

Пропуска на машины нужно получить жителям и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA и стадиона «Самара Арена». Для проезда в зоны на каждый автомобиль необходимо получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты.

Также во время проведения матчей на стадионе «Самара Арена» (17, 21, 25, 28 июня и 2, 7 июля) пропуска на машины нужны жителям и организациям Кировского района, находящимся на ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018 и ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до Демократической.

Измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. Как будет ездить общественный транспорт в этот месяц можно прочитать здесь.

Пункты приема заявлений:

Самарский район:

Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая 2018 года в пункты приема заявлений по адресам:

- ул. Куйбышева, д. 125, школа № 15, каб. № 106;
- ул. Степана Разина, д. 49, школа № 63, каб. № 7;
- ул. Некрасовская, д. 40, общественная приемная администрации Самарского района.

Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

Телефоны для справок:

- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);
- общественная приемная администрации Самарского района: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).

Ленинский район:

Документы можно подать в период с 17 апреля по 14 мая в пункты приема заявлений по адресам:

- ул. Вилоновская д. 2а, ТОС Струковский,
- ул. Ленинская д. 156;
- ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского района;
- ул. Чернореченская д. 49а, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.

Ленинский и Самарский районы:

- ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.

Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.

Кировский район:

- ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского района;
- пр. Кирова,155а, администрация Кировского района.

Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.

Телефоны для справок:

- оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);

- общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18). 
Дата: 23 мая 2018 , 15:47
84
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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