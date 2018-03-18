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Заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин рассказал о своем видении дальнейшей судьбы склона у площади Славы

В воскресенье, 18 марта, в единый день голосования, артист Волжского хора пришёл на избирательный участок номер 2514, чтобы отдать свой голос за Президента России и выбрать территории для благоустройства.

Сергей Каныгин отметил, что обновление парков и скверов является хорошей инициативой. Артист считает, что в вопросе дальнейшей судьбы склона у площади Славы разбираться должны компетентные органы, прежде всего, связанные со сферой архитектуры.

- Рассуждая с позиции жителя Самары, я хочу сказать, что можно привнести некие изменения. На мой взгляд, кардинальные меры недопустимы, - сказал артист. 
Дата: 18 марта 2018 , 18:17
141
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Анна Турова
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