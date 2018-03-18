Заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин рассказал о своем видении дальнейшей судьбы склона у площади Славы

Сергей Каныгин отметил, что обновление парков и скверов является хорошей инициативой. Артист считает, что в вопросе дальнейшей судьбы склона у площади Славы разбираться должны компетентные органы, прежде всего, связанные со сферой архитектуры.- Рассуждая с позиции жителя Самары, я хочу сказать, что можно привнести некие изменения. На мой взгляд, кардинальные меры недопустимы, - сказал артист.