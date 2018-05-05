Запустили многоцветную подсветку башни самарского телецентра
Новая архитектурно-художественная подсветка телебашни появилась в преддверии ЧМ-2018 и 60-летнего юбилея Телецентра.
Запуск новой многоцветной динамической подсветки телебашни, расположенной на улице Советской Армии, 205, прошел в пятницу, 4 мая. Система подсветки состоит из прожекторов заливного света, светодиодных трубок и 24 световых гирлянд с 4500 световыми элементами. Подсветка телебашни сюжетная - в ходе презентации она отражала триколор, символику ЧМ, радиоволны и даже портрет Юрия Гагарина.
Запуск новой многоцветной динамической подсветки телебашни, расположенной на улице Советской Армии, 205, прошел в пятницу, 4 мая. Система подсветки состоит из прожекторов заливного света, светодиодных трубок и 24 световых гирлянд с 4500 световыми элементами. Подсветка телебашни сюжетная - в ходе презентации она отражала триколор, символику ЧМ, радиоволны и даже портрет Юрия Гагарина.
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