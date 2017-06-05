Запуск квадрокоптера в Самаре обернулся для местного жителя штрафом

Мужчину задержали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры совместно с инспектором управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО.



Как сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры, житель Самары незаконно использовал квадрокоптер DJI Phantom 4 для полетов над территорией речного вокзала в Самаре. Владельца беспилотника «схватили за руку» сразу после запуска устройства.



Незаконность действий местного жителя заключалась в том, что он не согласовал запуск квадрокоптера со службой аэронавигации Центральной Волги. Данное требование предъявляется для того, чтобы не допустить несчастные случаи с участием беспилотников и иных воздушных судов.



За нарушение правил использования воздушного пространства в отношении владельца беспилотника возбуждено административное дело. Мужчину обязали заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.