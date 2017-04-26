Заместителя завкафедрой высшей математики самарского ПГУТИ поймали на взятке от 17 студентов. ВИДЕО

68-летнего мужчину задержали с поличным при получении взятки в размере 51 тысячи рублей 19 мая прошлого года. Деньги были переданы ему старостой 1 курса факультета заочного образования за предоставление 17 студентам ответов на контрольные работы и экзаменационные тесты по одной из учебных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.23 мая прошлого года материалы по факту получения взятки были переданы в региональный СУ СК России для проведения проверки и принятия процессуального решения.1 июля года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В ноябре дело было переквалифицировано по факту получения взятки должностным лицом за незаконные действия.В ходе следствия суд пришел к выводу о том, что оснований для квалификации действий подозреваемого как единого преступления не имеется, поскольку в отношении каждого из 17 студентов он должен был совершить отдельное незаконное действие, за которое получил по 3 тысячи рублей. Кроме того, учитывая тот факт, что размер полученных взяток от каждого из студентов не превышает 3 тысячи рублей, действия мужчины по 7 эпизодам были расценены как получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.29 марта этого года Октябрьский районный суд признал подозреваемого виновным в совершении преступлений по 17 эпизодам и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.По неподтвержденной информации, в настоящее время мужчина продолжает работу в должности заместителя руководителя кафедры высшей математики. Получить комментарий от представителя вуза на момент публикации не удалось.