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Загородный парк приведут в порядок к ЧМ-2018

Работы будут проводиться госучреждением «Самаралес», в пользовании которого находится Центральный парк культуры и отдыха им. Горького (Загородный парк) общей площадью 375, 3 тысячи кв. м.

Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе областного правительства, в число работ по благоустройству зоны отдыха входит спиливание скелетных ветвей на 310 деревьях, сруб сухих ветвей на 412 деревьях, санитарное содержание газонов на площади 5,94 га, уход за асфальтными дорожками на площади 30 тысяч кв.м, уход за парковыми насаждениями на площади 15 га, освещение пешеход¬ных зон на площади 3 гектара, а также сбор и вывоз мусора и твердых бытовых отходов в объеме 900 кубометров.

В настоящее время вопрос о благоустройстве и развитии территории Загородного парка прорабатывается областными властями в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Дата: 15 мая 2017 , 16:04
18
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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