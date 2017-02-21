Задержаны семь нелегалов, которые направлялись в Самарскую область
Граждане Узбекистана, которым запрещен въезд в Россию, пытались проехать в страну, минуя пункты пропуска.
Установлено, что для этого они нашли в Казахстане сообщников из числа граждан указанной страны и РФ. Последние за вознаграждение в 1000 долларов с человека пообещали беспрепятственно перевезти граждан Узбекистана до Самарской области.
По договоренности, 3 апреля 2016 года три группы лиц (всего семь человек) прибыли из Узбекистана в Уральск (Казахстан), где объединились в одну, чтобы незаконно проехать в РФ. В этот же день их сообщник из числа местных жителей забрал мигрантов из гостиницы и скрытно доставил до условного места на приграничной территории Казахстана, где передал проводникам-россиянам.
В ночь с 3 на 4 апреля 2016 года указанная группа перешла границу РФ в Первомайском районе Оренбургской области вне пограничных пунктов пропуска. После этого иностранцев доставили на машине в поселок Подъем-Михайловка, где они и были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
В апреле 2016 года в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по факту незаконного пересечения границы РФ. В декабре по решению суда все они были признаны виновными, иностранцам назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что для этого они нашли в Казахстане сообщников из числа граждан указанной страны и РФ. Последние за вознаграждение в 1000 долларов с человека пообещали беспрепятственно перевезти граждан Узбекистана до Самарской области.
По договоренности, 3 апреля 2016 года три группы лиц (всего семь человек) прибыли из Узбекистана в Уральск (Казахстан), где объединились в одну, чтобы незаконно проехать в РФ. В этот же день их сообщник из числа местных жителей забрал мигрантов из гостиницы и скрытно доставил до условного места на приграничной территории Казахстана, где передал проводникам-россиянам.
В ночь с 3 на 4 апреля 2016 года указанная группа перешла границу РФ в Первомайском районе Оренбургской области вне пограничных пунктов пропуска. После этого иностранцев доставили на машине в поселок Подъем-Михайловка, где они и были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
В апреле 2016 года в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по факту незаконного пересечения границы РФ. В декабре по решению суда все они были признаны виновными, иностранцам назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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