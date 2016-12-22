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Задержанным по делу о покушении на начальника полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены предъявлено обвинение

Напомним, пять человек, причастных по версии следствия к преступлению, были арестованы по ходатайству следствия 16 декабря.

Как сообщает СУ СК РФ, трем непосредственным исполнителям зверского преступления предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, совершённом группой лиц с целью скрыть другое преступление.

Водителю, который привез их к дому полицейского, предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору. Женщине, не принимавшей непосредственное участие в разбойном нападении и убийстве, также предъявлено обвинение. По версии следствия, она оказала содействие соучастникам преступления в сокрытии похищенного и предметов со следами преступления.

Все пятеро дали показания. Сообщается, что помимо ранее обнаруженных предметов и орудия преступления, в месте, указанном обвиняемыми, обнаружен и изъят кошелек и банковские карты погибшей.

Как ранее писал sgpress.ru, чудовищный инцидент произошел в ночь с 10 на 11 декабря. На Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину напали в Смышляевке, когда они вернулись к себе в частный дом. Преступники нанесли им телесные повреждения. От полученных травм, в том числе рубленой раны головы, жена полицейского впоследствии скончалась. Сам он спустя некоторое время пришел в сознание и вызвал скорую помощь. На данный момент полицейский пришел в себя и проходит лечение в больнице.
Дата: 21 декабря 2016 , 15:21
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Автор текста: Анна Турова
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