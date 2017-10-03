Задержан водитель, сбивший насмерть мужчину на пешеходном переходе

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, 30-летний водитель автомобиля Ситроен ехал по проспекту Металлургов. Проехав на «красный», он сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. С места ДТП автомобилист скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Было установлено, что в момент аварии мужчина находился в состоянии опьянения.По данному факту в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.