Задержан водитель, который сбил пенсионера и скрылся

Вечером 1 марта в полицию Тольятти из больницы поступило сообщение об обращении за медпомощью 83-летнего мужчины.



По данным врачей, пенсионер получил травмы в результате дорожной аварии, произошедшей за несколько часов до этого на улице Громовой.



По предварительной версии полицейских, выезжая с прилегающей территории, водитель Лады Калины сбил пенсионера, переходившего дорогу по «зебре». Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.



Вскоре госномер авто и личность его владельца были установлены. Спустя всего несколько часов полицейские задержали 51-летнего предполагаемого виновника дорожного инцидента, а машину поместили на спецстоянку. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.