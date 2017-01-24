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Задержан 46-летний тольяттинец, незаконно выловивший 90 рыб

Мужчину поймали сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Тольятти во время рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов. Он осуществлял незаконную добычу рыбы на Волге в районе Жигулевской ГЭС.

Как сообщает пресс-служба Приволжского транспортного управления МВД на транспорте, с помощью орудия лова «паук» злоумышленник выловил 58 щук, 18 окуней, и 14 экземпляров плотвы. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам Самарской области, составил 15 156 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее sgpress.ru сообщал о том, что за подобное деяние были задержаны трое жителей Октябрьска. У мужчин нашли и изъяли запрещенные орудия лова «метла», а также 32 налима.
Дата: 24 января 2017 , 12:54
188
Автор текста: Анна Турова
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