Задержан 45-летний самарец, сообщивший о заминировании ночного клуба «Метелица»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, прибывшие полицейские оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию 30 посетителей и работников учреждения. После обследования помещения заведения и прилегающей к нему территории взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.В дальнейшем стало известно, что звонок поступил от 45-летнего мужчины, проживающего недалеко от развлекательного заведения. Мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.