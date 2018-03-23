Задержали подозреваемого в вовлечении несовершеннолетних девушек в проституцию

По версии следствия, в конце прошлого года 21-летний парень принуждал двух девушек 17-ти и 16-ти лет заниматься проституцией в арендованной квартире в Самаре.



В отношении парня следователи возбудили уголовное дело по факту вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Самарской области.