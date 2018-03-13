Заброшенный дом на Карла Маркса снесут в кратчайшее сроки

Как рассказала руководитель ведомства Елена Бондаренко, при участии департамента за этот период в городе было сдано 618 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть - 522 тысячи - многоэтажные дома. В том числе в эксплуатацию ввели пять проблемных «долевок», квартиры в которых люди ждали годами. Кроме того, завершено строительство жилого дома по адресу ул. Печерская, 25. Достроить здание в сжатые сроки удалось благодаря выделению дополнительных средств из регионального бюджета. Это позволило решить проблемы более 200 обманутых дольщиков.

Областным министерством строительства совместно с городской администрацией за последние два года заключено 17 соглашений с компаниями, которые будут достраивать оставшиеся проблемные объекты. Также определены семь участков, их предоставят застройщикам в качестве компенсации. Планируется, что в этом году ключи от новых квартир получат дольщики еще шести домов.

Продолжают обеспечивать жильем и очередников. В прошлом году новоселье отметили 258 семей, ранее проживавших в аварийных домах. Еще 140 квартир было закуплено для детей-сирот. Примечательно, что на этот раз жилье приобретали в разных районах города.

Как рассказала Елена Бондаренко, в прошлом году департаментом было получено около 3,5 млрд рублей из вышестоящих бюджетов. Это сделало возможным проведение работ на многих крупных объектах. Среди наиболее значимых - реконструкция Заводского шоссе, строительство новой трамвайной линии к стадиону «Самара Арена», реконструкция четвертой очереди набережной, капитальный ремонт стадиона «Нефтяник».

В завершение глава города отметила, что отчет не должен проходить для галочки, по всем проблемным объектам должны быть сделаны выводы и поставлены новые задачи. Также Елена Лапушкина поинтересовалась, когда будет снесено заброшенное строение на проспекте Карла Маркса, 29. От жителей приходит много обращений с просьбой убрать это здание. По словам Елены Бондаренко, средства на работы предусмотрены, в ближайшее время будет определен их исполнитель.

- Этот объект несет прямую угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому убирать его нужно в кратчайшие сроки, - подчеркнула Елена Лапушкина.