Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самаре продолжает падать
За прошлую неделю в столице региона зафиксировано 8 051 заболевших. Это на 102 человека меньше, чем неделей ранее.
Всего же в Самарской области, по данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 284 случая ОРВИ и гриппа. По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости на 33,5%, по Самаре – на 0,43%. По сравнению с предыдущей неделей, в Самаре наблюдается снижение числа заболеваемости на 1,25%. Снижение уровня заболеваемости по городу было зафиксировано и на прошлой неделе.
Превышение недельных эпидпорогов по области и городу наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше – на 22,3% и на 20,2% соответственно. В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области - на 9,4% и 47% соответственно. В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога нет.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе за прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты 5 школ и 1 дошкольное учреждение, частично приостановлен образовательный процесс в 158 классах 31 школы и 16 группах 14 дошкольных учреждений.
Всего же в Самарской области, по данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 284 случая ОРВИ и гриппа. По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости на 33,5%, по Самаре – на 0,43%. По сравнению с предыдущей неделей, в Самаре наблюдается снижение числа заболеваемости на 1,25%. Снижение уровня заболеваемости по городу было зафиксировано и на прошлой неделе.
Превышение недельных эпидпорогов по области и городу наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше – на 22,3% и на 20,2% соответственно. В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет отмечается превышение недельных эпидемических порогов только по области - на 9,4% и 47% соответственно. В возрастной группе 0-2 года превышения эпидпорога нет.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе за прошедшую неделю в Самарской области были полностью закрыты 5 школ и 1 дошкольное учреждение, частично приостановлен образовательный процесс в 158 классах 31 школы и 16 группах 14 дошкольных учреждений.
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