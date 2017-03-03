За зиму с летного поля «Курумоча» вывезли 22 тыс. кубометров снега

По словам начальника аэродромной службы аэропорта Василия Докучаева, основной сложностью в работе являются постоянное движение воздушных судов, высокие требования к состоянию аэродрома и оперативности очистки.- Мы работаем, когда на перроне одномоментно присутствует большое количество спецтехники и личного состава, а это требует от всех участников процесса повышенного внимания, соблюдения трудовой, технологической дисциплины и мер безопасности, - сказал он.Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, уборка аэродромной инфраструктуры проводится в круглосуточном режиме, а площадь убираемой территории превышает 600 тыс. кв. м, что сопоставимо с 70 футбольными полями. При первых же признаках снегопада техника переходит в «патрульный» режим, поддерживая чистоту взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок и перрона независимо от времени суток.