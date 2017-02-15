За сутки в пожарах погибли два человека

На ул. Набережной горел частный дом. Силами 11 огнебоцев и 4 единиц техники пламя потушили спустя почти час, в 17:54. Сообщается, что в пожаре погиб 57-летний мужчина.В этот же день, но чуть позже, в 22:12, на ул. Безенчукской в Сызрани загорелся частный дом. Пожару был присвоен уровень сложности «1-БИС». На тушение пламени выезжали 22 специалиста, использовалось 7 единиц техники. В огне погибла 81-летняя женщина. Пожар ликвидировали в 22:41.