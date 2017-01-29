За рулем Porsche Panamera GTS, который попал под поезд, был житель Ульяновска

По официальным данным полиции, 51-летний мужчина, житель города Ульяновска, управляя автомобилем Porsche Panamera, ехал со стороны села Ташелка в направлении Тольятти.По предварительной версии полицейских, водитель иномарки нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на «красный» свет и столкнулся с тепловозом. Последний ехал со стороны ж/д станции «Жигулевское море» в сторону станции «Тольятти».Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал. Полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося.