За рубеж самарцы чаще всего летают в Турцию, Казахстан и ОАЭ











По данным пресс-службы аэропорта «Курумоч», с конца марта этого года, когда был открыт первый в истории аэропорта рейс в Стамбул, прямым маршрутом из Самары в этот город воспользовались свыше 10 тыс. пассажиров. В Анталью улетело более 35 тыс. человек. Второе место по пассажиропотоку из Самары среди зарубежных стран занимает Казахстан, третье – ОАЭ.Напомним, сегодня турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начала прямые регулярные перевозки из Самары в Стамбул. Таким образом, прямые регулярные рейсы в Стамбул стали ежедневными, улететь в Анталью также можно во все дни недели. Полеты выполняют четыре авиакомпании: