За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека
Первое возгорание было зафиксировано 18 января в 15:55 на улице Чапаевской в Самаре.
Горели домашние вещи в квартире. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». Сообщается, что из-за возгорания эвакуировали 4 человека. Силами 27 специалистов и 8 единиц техники огонь ликвидировали в 16:35.
В этот же день в 16:16 загорелся частный дом на улице Карьерной в Чапаевске. Пожару также был присвоен уровень сложности «1-БИС». В огне погибла 61-летняя женщина. 18 специалистов при помощи 4 единиц техники потушили пламя в 17:17.
Кроме того, утром, в 8:21, воспламенился еще один частный дом на улице Мигунова в Похвистнево. Сообщается, что в огне погибли 44-летний мужчина и 86-летняя женщина. С пламенем боролись 15 специалистов, задействовано 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 8:51.
Горели домашние вещи в квартире. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». Сообщается, что из-за возгорания эвакуировали 4 человека. Силами 27 специалистов и 8 единиц техники огонь ликвидировали в 16:35.
В этот же день в 16:16 загорелся частный дом на улице Карьерной в Чапаевске. Пожару также был присвоен уровень сложности «1-БИС». В огне погибла 61-летняя женщина. 18 специалистов при помощи 4 единиц техники потушили пламя в 17:17.
Кроме того, утром, в 8:21, воспламенился еще один частный дом на улице Мигунова в Похвистнево. Сообщается, что в огне погибли 44-летний мужчина и 86-летняя женщина. С пламенем боролись 15 специалистов, задействовано 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 8:51.
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