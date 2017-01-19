За прошедший день в пожарах в регионе погибли три человека

Горели домашние вещи в квартире. Пожару присвоен уровень сложности «1-БИС». Сообщается, что из-за возгорания эвакуировали 4 человека. Силами 27 специалистов и 8 единиц техники огонь ликвидировали в 16:35.В этот же день в 16:16 загорелся частный дом на улице Карьерной в Чапаевске. Пожару также был присвоен уровень сложности «1-БИС». В огне погибла 61-летняя женщина. 18 специалистов при помощи 4 единиц техники потушили пламя в 17:17.Кроме того, утром, в 8:21, воспламенился еще один частный дом на улице Мигунова в Похвистнево. Сообщается, что в огне погибли 44-летний мужчина и 86-летняя женщина. С пламенем боролись 15 специалистов, задействовано 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 8:51.